Hippie Carnival Festival

Domenica 3 marzo prende vita nel cuore della Garbatella presso il Circolo degli Illuminati il Carnevale più estroso della Capitale, con oltre 200 artisti da tutta Italia, tra artigiani, stilisti, giocolieri, clown, artisti di strada, ballerine di samba.

Un intrattenimento per famiglie e giovani, e un paradiso per lo shopping e per gli appassionati di moda, a ingresso gratuito.

Area bambini, con numerosi laboratori creativi.



La migliore selezione di artigianato, vintage e second hand, estrose giacche, jeans dipinti a mano, vinili, ceramiche, oggetti per la casa e da collezione, occhiali da sole, piante, stampe, poster, curiosità di ogni genere.



Nel mercatino troverete anche: cristalli, resine, profumatori per ambienti e brucia essenze realizzati in cera di soia con inclusioni di fiori, bacche hand made, candle tarts, prodotti ecobio per il corpo come saponi, detergenti, creme, oli.

Tra un banco e l’altro si potranno ammirare e acquistare – sempre accompagnati da esibizioni musicali o spettacoli di artisti circensi – tantissimi prodotti creati con materiali naturali, dal legno alla pietra, dal cuoio all’argento, ma anche quadri e sculture.

Ad aprire il sipario uno show di danza orientale e tribale di Francesca Sheshebens, seguito dal gruppo Arabian Night Project che presenta uno show avvincente e innovativo che unisce lo stile contemporaneo con quello tradizionale della danza orientale.

Ore 15.00 ospiti speciali sul palco del Festival Hippie gli Sgarbatelli drum circle capitanati dall'artista internazionale Serena Della Monica, reduci dal Gef global education festival al Teatro Ariston di Sanremo. Progetto musicale che prevede la rivalutazione della musica folk del centro - sud Italia e non solo, attraverso canti, danze e ritmi con l'utilizzo di strumenti come organetti, sarmonica, tamburi a cornice, castagnette che si fondono con suoni di strumenti piu moderni come basso elettrico, chitarre acustiche e batteria

La Shape Company alle ore 16.00 lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, fachirismo, verticalismo, popping, acrobalance, ed electric boogie.

Ore 18 AMACajonSAMURAI

Tenaci e pulsanti, la scuola AMACajonSAMURAI, guidati da Attilio Celona, con i

loro ritmi, impressionano attraverso le loro performances uniche nel loro genere.

Un gruppo misto di cajon che fonde l'arte samurai, e i loro gridi di battaglia, con gli strumenti del Perù, un connubio inconsueto, ma che sta dando vita a una nuova forma di sincretismo.

Gallery