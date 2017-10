Hildegarda nel medioevo una donna del futuro

Santa Hildegarda è stata una figura straordinaria del medioevo, fu scrittrice, musicista, filososa, linguista, naturalista, consigliera politica, guaritrice, visionaria. I suoi scritti erboristici sono ancora oggi studiati e applicati in fitoterapia ed erboristeria. Già all'epoca riteneva fosse importante una sana educazione alimentare al fine di migliorare o preservare la salute. La musica da lei composta, la utilizzava per i malati, affinché ascoltandola potessero trovare giovamento. Era una Badessa straordinaria di mentalità aperta, non a caso la sua immensa opera non finisce di stupire ed è sempre, ancora oggi, una fonte preziosa di ispirazione concreta.



I relatori, che prenderanno parte all'evento, parleranno di Lei, dei suoi molti aspetti e di come siano attuali i suoi insegnamenti. Inoltre si avrà anche l'opportunità di sperimentare in prima persona la raccolta delle erbe le meditazioni e la danza.

