Musica sacra e spirituals a S. Maria sopra Minerva- High Point University Choir

giovedì 10 maggio ore 21:00

HIGH POINT UNIVERSITY CHOIR



Il prossimo appuntamento della stagione concertistica nelle chiese di Roma avrà luogo nella magnifica Basilica di Santa Maria sopra Minerva (al Pantheon) e vedrà protagonista l’ High Point Choir, proveniente da High Point, North Carolina, USA.



Questa è l’ensemble corale più prestigiosa della High Point che è una delle migliori università degli Stati Uniti d’America. I cantori sono studenti che frequentano diverse discipline accademiche e che vengono selezionati tramite audizione. Il coro prova cinque volte alla settimana e si esibisce in 40 concerti nell’arco dell’anno. Ha avuto l’onore di tenere un concerto solistico nelle celebre Carnegie Hall di New York nel 2011 e nel corso di importanti conventions in molti stati americani organizzate dalla American Choral Directors Association.



La corale ha effettuato diverse tournée negli Stati Uniti e all’estero: Italia, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.

I cantori con la direzione del M° Marc Ashley Foster presenteranno un grande programma di musica sacra che prevede tra gli altri l’esecuzione di celebri spirituals afroamericani come Ain’t Got Time to Die arr. H. Johnson, Hark! I Hear the Harps Eternal arr. R. Shaw e A. Parker, Hush! Somebody’s Callin’ My name arr. B. Dennard, John Saw duh Numbuh arr. A Parker, Soon Ah Will Be Done arr. W Dawson e classici moderni Totus Tuus H. Górecki, O Lux Beatissima H. Helvey, Pange Lingua G. Orbán, Sleep E. Whitacre



L’ingresso è libero e gratuito.



Per info – 06 53096944 338 5355979