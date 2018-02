City High Chamber Orchestra a Sant’Ignazio e alla Chiesa Valdese

La stagione concertistica nella chiese romane si apre con un doppio appuntamento, il 10 marzo nella Chiesa Evangelica Valdese di Piazza Cavour, e l’11 marzo nella Chiesa di Sant’Ignazio a piazza Sant’Ignazio la City High Chamber Orchestra si esibirà in concerto con Concerto Grosso in sol minore di A. Corelli, Waltz no.2 di D. Shostakovich, One Hand and One Heart da West Side Story di L. Bernstein, Traumerei di R. Schuhmann, St. Paul’s Suite, op.28 No 2 (I) di G. Holst, L’estro armonico, op. 3 (I) di A. Vivaldi.

Appuntamento sabato 10 marzo ore 19.15 (Sant’Ignazio) e domenica 11 marzo alle ore 18:00 (Chiesa Valdese). L’ingresso è gratuito, si consiglia di arrivare in anticipo per avere la certezza di potersi accomodare nei posti migliori.



La City High Chamber Orchestra è composta da 30 giovani musicisti (tutti archi) studenti dell’omonima scuola superiore situata a Iowa City, USA che offre un’ampia gamma di programmi musicali ai suoi 1500 studenti. Il programma strumentale con la direzione di Megan Stucky vanta ben due orchestre di fiati con 120 studenti, due orchestre sinfoniche con 160 ragazzi e svariati gruppi da camera.



Le orchestre effettuano tourneè in Europa ogni due anni e nel 2001 la scuola ha ricevuto per il suo programma musicale il suo terzo Grammy Award dalla National Association of Recording Arts and Sciences.



INGRESSO LIBERO



Per info – 06 53096944 338 5355979