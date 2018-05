Hexperos in concerto al Wishlist

SLOWCULT.com presenta



Slowfesta di Primavera 2018 al Wishlist Club!😎

Sabato 19 maggio, ore 21.30

HEXPEROS in concerto – Opening Karkum Trio

Ingresso Euro 7.00.





Hexperos (Neoclassical - Ethereal- Dark Wave - Neofolk) sono un duo formato dalla soprano Alessandra Santovito e dal polistrumentista Francesco Forgione, che si avvale della collaborazione di alcuni valenti strumentisti. Trovano la loro ispirazione nella Musica #Medioevale e nella #DarkWave moderna ( Dead Can Dance o Arcana), percorrendo costantemente sentieri artistici di grande qualità e di forte impatto emozionale. Traggono la loro fonte di ispirazione culturale dal filone letterario del Romanticismo #Gotico, dai grandi poeti inglesi #Shakespeare, #Blake, #Shelley, #Keats e in particolare dal movimento pittorico e letterario dei #Preraffaelliti. Atmosfere altamente evocative e poetiche rendono le loro originali performance assolutamente uniche.



Aprono i Karkum Trio, trio "giallo" mediterraneo speziato (karkum=giallo in dialetto marocchino, Kharkoum=curcuma in arabo), una ricetta sonora nata dall'incontro di sonorità e culture provenienti dall'#africa occidentale, #maghreb, sud italia, #medioriente.​ ​Presentano il ​nuovo singolo "Vorrei". ​



Info: fabrizio@slowcult.com