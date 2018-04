Hespresso svela “I misteri dell’Ara Pacis”. Appuntamento prestigioso con storia e letteratura da Hespresso: la stazione del gusto di via Genova, con la collaborazione di Amici Roma Felix, ospita la presentazione de “I misteri dell’Ara Pacis” di Paolo Biondi.

L'appuntamento con l'autore, con l'archeologa ed epigrafista, Michela Nocita, e lo scrittore e traduttore di Orazio, Giovanni Ricciardi è per domenica 15 aprile alle ore 11. Ingresso gratuito.

“I misteri dell’Ara Pacis” di Paolo Biondi

“I misteri dell’Ara Pacis” di Paolo Biondi. Ha più di duemila anni, una storia lunga, ma avvolta in gran parte nel mistero di tanti segreti. Molti di essi ancora non sono stati indagati. L'Ara Pacis è il monumento dell'apoteosi di Augusto. Ideata nel 13 e inaugurata il 30 gennaio del 9 a.C., dedicata alla moglie Livia nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, è la sintesi religiosa, etica e politica del principato di Augusto. Eppure la vita di questo monumento fu brevissima e già nel II secolo d.C. se ne perdono le tracce, tanto che non compare in molte delle cronache di quegli anni. Perché una vita così breve? Perché si dovette aspettare fino alla fine del XIX secolo per ritrovarla e riscoprirla? La sua vicenda è una appassionante avventura, con tanti aspetti sconosciuti che queste pagine cercano di indagare e svelare. Ecco il racconto dell'Ara, dalla sua nascita alla sua scomparsa fino al suo ritrovamento. Siamo accompagnati in questo viaggio nei secoli e nei millenni da personaggi, alcuni noti altri meno ma tutti realmente vissuti, che cercheranno di svelare i tanti misteri legati al monumento simbolo di Augusto e del suo principato.

“I misteri dell’Ara Pacis”: il menù di Hespresso

Ad accompagnare la presentazione del libro, a pochi giorni dal Natale di Roma un menù sofisticato e ricco di gusto studiato appositamente dagli chef di Hespresso.

ANTIPASTO: Fiore di zucca ripieno di verdure di primavera. PRIMO: Risotto moscardini, fave e pecorino. SECONDO: Polpettine al limone con cuori di carciofi alla menta. DESSERT: Panna cotta alle fragole. BEVANDE: Acqua, 1⁄4 di vino bianco o rosso caffè