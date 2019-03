Hermès dietro le quinte al Museo dell'Ara Pacis

Dall '8 al 16 marzo 2019 arriva a Roma Hermès Dietro le Quinte, una mostra gratuita, al Museo dell'Ara Pacis di Roma che porterà alla luce i segreti della maison di fama internazionale.

Hermès dietro le quinte all'Ara Pacis

Dieci artigiani della maison parigina sbarcheranno nella Capitale, per incontrare i visitatori al Museo dell'Ara Pacis, per mostrare e condividere con loro l'esperienza, la maestria la passione che nutrono per il loro lavoro.

La mostra si snoderà in un percorso di dieci moduli, attraverso i quali i visitatori potranno ammirare i maestri artigiani nell’arte di trasformare la materia creando borse, selle, carré, cravatte, gioielli, orologi, guanti e porcellana. Gli artigiani di Hermès, inoltre, si racconteranno, risponderanno alle domande e condivideranno le tecniche di eccellenza di tutti i métier Hermès.

La visita sarà inoltre arricchita dalla realtà virtuale di un filmato a 360gradi, attraverso cui scoprire i segreti dei maestri artigiani della cristalleria Saint-Louis, maison fondata nel 1586 e acquisita da Hermès nel 1989.