Help Me! Il blues a sostegno della Croce Rossa. Associazione Roma Blues and Soul presenta: HELP ME! Il blues a sostegno delle iniziative dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitato 13-14 di Roma.

Sabato 14 aprile ore 20 Jona's Blues Band and Double Keys (Marco Meucci e Mario Donatone) in concerto con la partecipazione amichevole del Dr. Nicola Papapietro e del mago illusionista The Conjuring Chef.

Il ricavato sarà totalmente devoluto alla CRI Comitato 13-14 di Roma per l'organizzazione e l'assistenza delle fasce deboli della popolazione dei Municipi 13-14 di Roma.

Per informazioni e prenotazioni 348 792 6435