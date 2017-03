Heliocentrics: A World of Masks in anteprima a Roma

Gli Heliocentrics presentano in anteprima assoluta il nuovo progetto A World of Masks, il loro quarto album in uscita a maggio.

I confini tra generi musicali sono del tutto invisibili per il fenomenale combo inglese capitanato da Malcom Catto, tra i batteristi più rappresentativi della scena contemporanea. Il suono degli Heliocentrics fluttua tra jazz, hip-hop, psichedelia, krautrock e musica concreta. Un percorso che si è sviluppato e consolidato nel tempo e nei successivi lavori 3 Degrees Of Reality e In the Deep. Nel 2009, l’album Inspiration Information, prodotto con il leggendario Mulatu Astatke è stato eletto album dell'anno ai Worldwide Awards di Gilles Peterson, e inserito nella lista dei migliori album jazz di tutti i tempi da Jamie Cullum.

Sulla misura di questo primo decennio di vita artistica, il collettivo residente al Quatermass Sound Lab, il loro studio analogico a East London, introduce un elemento di novità rispetto ai precedenti lavori e accoglie nel suo sound la voce, strumento per loro inusuale, della giovane cantante slovacca Barbora Patkova. Con un groove in continua espansione e ritmi che muovono verso nuove dimensioni non ancora esplorate così a fondo come adesso, gli Heliocentrics sviluppano e rivitalizzano il concetto di cosmic jazz. E già alcuni ‘rumors’ li vedono proiettati verso un futuro album in collaborazione proprio con la Sun Ra Arkestra.