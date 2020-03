Heimat di Nora Krug, la mostra al Museo di Roma in Trastevere

Arriva al Museo di Roma in Trastevere, dal 20 marzo al 3 maggio, la mostra "Heimat" di Nota Krug. L'esposizione fa parte del programma di mostre nei Musei Civici di Roma 2020.

La mostra

La mostra è ospitata a Roma, dopo una prima tappa a Bologna durante BilBOlbul Festival internazionale di fumetto. Dopo vent'anni di vita vissuta negli Stati Uniti, Nora Krug torna in Germania, sua patria d’origine, per ricostruire la storia della sua famiglia e capire il ruolo che essa ha avuto durante il nazismo. Attraverso cimeli, documenti, foto e testimonianze, Krug compone un’enciclopedia visiva che traccia il ritratto della sua famiglia e insieme quello di una nazione intera, e riflette sulle impronte che la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato sulle generazioni future.

Oltre alle tavole originali del libro, la mostra offre l’occasione di vedere vecchi album di foto di famiglia, cartoline, lettere scritte a mano, fotografie acquistate nei mercatini dell’antiquariato, spille, giocattoli, libri illustrati di storie per bambini della tradizione tedesca, un manuale sulla cultura tedesca che veniva distribuito alle truppe alleate durante la guerra, fotografie di paesaggi e scorci naturali, cartelle cliniche di alcuni pazienti di un manicomio tedesco: oggetti e ricordi privati che ricostruiscono l’identità di una nazione.

Nell’ambito del progetto MEMORIA genera FUTURO.

Tutte le informazioni

Dove: Museo di Roma in Trastevere

Quando: dal 20 marzo al 3 maggio 2020

Orari: da martedì a domenica ore 10.00 - 20.00. La biglietteria chiude alle ore 19.00. Chiuso lunedì

Biglietto d'ingresso: dal 20 marzo al 19 aprile 2020 (periodo di apertura della mostra “Le altre opere. Artisti che collezionano artisti”), la bigliettazione sarà articolata come segue:

- biglietto unico comprensivo di ingresso al Museo e alla Mostra per l’importo di € 6,00 intero e di € 5,00 ridotto, per i non residenti;

- biglietto unico comprensivo di ingresso al Museo e alla Mostra per l’importo di € 5,00 intero e di € 4,00 ridotto, per i residenti.

Ingresso gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente. Per i possessori della MIC Card l’ingresso, al museo e alle mostre, è gratuito.

Informazioni: 060608 (tutti i giorni 9.00 - 19.00)