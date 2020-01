Hedonism, painting exhibition di Ivo Còtani

Il 19 Gennaio 2020 alle ore 17.30 verrà inaugurata in Via della Madonna dei Monti 57, la mostra personale “Hedonism” dell'artista Ivo Còtani. Trattasi di un ciclo di tredici opere inedite tutte dedicate al corpo, al piacere e al gioco.

In occasione del Vernissage e del tema trattato, la Galleria Monti 57 offrirà uno sconto del 30% su tutte le consumazioni, per aggiungere all'esperienza estetica altri piaceri fisici ! Dall'incontro col teatro che nascono le figure dei quadri. La ricerca pittorica va oltre il reale per incontrare una concretezza "onirica". Tutti i corpi pur abitando la dimensione del sogno sembrano fatti in terracotta. I soggetti e alcune tinte metalliche, oro argento e rami, non mancano di provocazione. Emerge spesso l'elemento animale, un gatto che si stiracchia, un cavallo pronto al trotto e uccelli immersi a rami. L'invito gioioso è quello di tornare a giocare e godere dei propri corpi. " anche lo stesso processo creativo è stato un momento di gioco, ho disposto le opere orizzontalmente a terra e ho disegnato e dipinto come fanno i bambini sulla sabbia al mare, mi sono sbarazzato del cavalletto!"



Osservando questi lavori emerge la gestualità, l’eliminazione della tridimensionalità, l’autonomia pittorica conferita all’immagine e la spontaneità che lo porta a dialogare con un’arte senza artifizi, autentica e pura. Trasparenza come caratteristica: segni immediati e genuini. I contorni sono marcati e le pennellate decise non comunicano armonia ma forza e energia. Tutto questo da un grande senso del ritmo, del movimento e del dinamismo. Ivo Cotani dimostra di padroneggiare la tecnica pittorica, utilizzando anche dei colori ad asciugatura rapidissima, quasi momentanea, senza alcuna possibilità di sbagliare o ancora meglio usare il ripensamento – errore come nuova possibilità formale. Il segno, il colore e la mano dell’artista si uniscono per dare vita ad opere in cui prevale l’istinto immediato, a volte violento del gesto. Tutto sembra sospeso in una dimensione spazio-temporale lontana dai conflitti e dalle inquietudini della realtà quotidiana.



Testo critico a cura di

Dott.ssa Federica Fabrizi

