“Heathers” il musical ispirato al film-cult del 1989 "Heathers - Schegge di Follia" con Winona Ryder e Christian Slater arriva a Roma. Dopo il successo del debutto a Los Angeles nel 2013, il musical ha avuto una produzione “Off-Broadway” nel 2014 altrettanto acclamata da pubblico e critica al punto che ultimamente, negli Stati Uniti, “Heathers” è divenuto un vero e proprio fenomeno di massa.

Lo spettacolo tratta tematiche di grande attualità: bullismo, adolescenza a rischio, omofobia, suicidio.

Argomenti profondi trattati con pensosa leggerezza e in chiave esorcizzante.

La colonna sonora rock, originale e coinvolgente, accompagna i momenti salienti e i momenti di passaggio con perfetta coincidenza.

Attualmente Heathers è in scena in molti stati americani.

La versione italiana “Heathers The Musical - High School Edition” curata dalle accademie “Professione Spettacolo” e “Accademia Platafisica” sarà interpretata dai giovani artisti delle stesse supportati da alcuni professionisti e sarà la prima edizione rappresentata in Italia e in tutto il territorio europeo.

Perchè sostenere HEATHERS?



Il progetto HEATHERS The Musical HSE (Versione Italiana) pone l’attenzione su problematiche sociali “sensibili” come BULLISMO, OMOFOBIA, SUICIDIO e tutto ciò che riguarda la cosiddetta “adolescenza a rischio”. Sono state avviate collaborazioni con Associazioni di settore che combattono questi problemi, le quali hanno risposto positivamente al nostro invito. Ogni forma di collaborazione e testimonianza anche personale è gradita e accolta con entusiasmo perché utile allo scopo finale di sensibilizzazione al problema.



HEATHERS collabora con ACBS – Associazione Contro il Bullismo Scolastico, una giovane organizzazione no profit che si occupa di contrastare il bullismo nelle scuole organizzando progetti, corsi per gli insegnanti, incontri con i genitori e aiutando le vittime di bullismo e i bulli.

La trama dello spettacolo

Veronica Sawyer frequenta “Westerburg High”, un liceo nell'Ohio in cui hanno il predominio l’astio e la continua competizione tra i vari gruppi di studenti. Solo le cosiddette "Heathers" sembrano astenersi da questi conflitti, poiché considerate dalla maggioranza come “esseri superiori perfetti”. Heather Chandler, a capo del gruppo, sfrutta l'amicizia delle altre due per i propri interessi tanto da essere definita da loro stesse "squalo"; Heather McNamara e Heather Duke compongono il resto del trio. Veronica nel tentativo di scampare all'odio quotidiano diventa parte delle Heathers, rinunciando però a tutte le amicizie instaurate in precedenza.

Al contrario delle altre due ragazze che si fanno sottomettere senza controbattere, Veronica si ribella al cinismo di Heather Chandler, la quale si diletta ad organizzare scherzi “pesanti” verso i compagni, facendo recapitare falsi messaggi d'amore scritti dalla stessa Veronica, molto abile nella falsificazione delle calligrafie altrui.

Ma ecco che compare alla “Westerburg High” Jason Dean, un nuovo studente, soprannominato JD, figlio di un impresario edile tanto ricco quanto spietato.

Veronica è attratta dal fascino poetico e dall'animo temprato del ragazzo e i due si innamorano in breve tempo.

JD nutre un odio viscerale per i compagni ammirati e disonesti al punto di volerli eliminare e rifiuta le regole “assurde” non scritte della vita scolastica; questa sua rabbia sfocia nella psicosi, rivelando la sua indole sociopatica che lo porta ad ideare un piano di sterminio nella scuola in cui vuole coinvolgere Veronica. La prima a fare tragicamente le spese della sua mania omicida sarà proprio Heather Chandler. L'eliminazione della studentessa, e in seguito di altri suoi compagni "privilegiati" porterà ad un confronto finale tra Veronica e JD e in seguito alla rottura tra i due.

Con il cuore spezzato dal tradimento della ragazza, JD costruisce una bomba per far saltare in aria la scuola durante il ballo studentesco, tuttavia viene fermato da Veronica e decide quindi di farsi esplodere da solo lasciando gli altri studenti illesi.

Lo spettacolo si conclude con un finale che può sembrare pacificante in cui Veronica per prima e poi tutti si rifugiano nella bellezza della propria infanzia prima che sia del tutto passata.



CAST - Personaggi ed Interpreti:



ROSY MESSINA nel ruolo di Veronica Sawyer

LUCA SETACCIOLI nel ruolo di Jason Dean

ALICE GALLO nel ruolo di Heather Chandler

GIACOMO NAPPINI nel ruolo del Paul Kelly, Mr. Sawyer, Principal Gowan



Heather McNamara, Ensemble - VALENTINA SIMONETTO, VALERIA BORSELLINI, CLAUDIA PILOSU

Heather Duke, Ensemble - ELEONORA TOMASSI, CRISTINA GIACHI, MANUELA LONGO

Martha Dunnstock - SILVIA LIBERATO

Ram Sweeney - LORENZO PELLE

Kurt Kelly - ANDREA MEINI

Bill Sweeney, Big Bud Dean, Coach Ripper - LUCA VIRONE

Miss Fleming, Miss Sawyer, Ensemble - ROBERTA CANNIZZARO – MIRIAM TOCCI – CRISTIANA MORGANTI

Young Repubblicanette, Swing: MELANIA DI GIORGIO

Beleaguered Geek: MASSIMILIANO LAVANGA

Preppy Stud, Officer Milner: NICOLO’ CAPODACQUA

Hipster Dork, Officer McCord. MARIO BATTISTI



Produzione: ASSOCIAZIONE IDEA DANZA – Roma

Direzione Artistica: PROFESSIONE SPETTACOLO – ACCADEMIA PLATAFISICA

Social Media Manager: CLAUDIA GROHOVAZ

Supervisione alla traduzione: ALICE GALLO, MICHELANGELO NARI

Assistente alle Coreografie: SERENA MASTROSIMONE

Acting Coach: MARIA LAURA PLATANIA

Vocal Coach: BRUNELLA PLATANIA, ROSY MESSINA, ALESSIO INGRAVALLE

Consulente musicale – Sound Engineer: NANDO REMONDINO

Si ringrazia Roberto Fazioli per la preziosa collaborazione



Direzione Musicale: SERGIO COLICCHIO

Adattamento in italiano: MARIA LAURA PLATANIA, BRUNELLA PLATANIA, MARCELLO SINDICI – MICHELANGELO NARI

Coreografie: MARCELLO SINDICI

Regia Associata: BRUNELLA PLATANIA, MARCELLO SINDICI



20/21/22 ottobre 2017

(20 e 21 ottobre ore 21 – 22 ottobre ore 17:30)

Spazio Diamante

Via Prenestina 230 – Roma

Posto unico 15 euro

Per gruppi contattare tel 345 8564336 - heathersmusicalitalia@gmail.com





