heArts – Exhibition by 31 Women di Laura Penna

Il 9 settembre 2017 lo spazio espositivo SALA BLU inaugura la stagione espositiva 2017-18 con il progetto fotografico di Laura Penna: heArts.



31 donne forti nell’arte, nello sport, nella musica e nel teatro, fotografate da un’altra donna: Laura Penna. 31 scatti diversi perché ogni volto, espressione, sentimento e volontà merita di essere analizzata e studiata dallo sguardo della fotografa che interpreta per raccontare.



heArts – Exhibition by 31 Women ha una chiara ispirazione: Peggy Guggenheim, un’altra donna!

Nel 1942 la collezionista, curatrice e miliardaria americana di origini svizzere, inaugura la galleria newyorkese Art of This Century, e dal 5 gennaio al 6 febbraio 1943, dietro consiglio di Duchamp, la Guggenheim presenta 31 Women, un omaggio all’arte al femminile. Un’esposizione che conobbe anche molte critiche, il «Time» non se ne volle neanche occupare, e che quest’anno ha ricevuto l’omaggio della stilista Jenny Packham che le ha dedicato un’intera collezione.

heArts è una citazione della fotografa Laura Penna a un progetto che è stato trasformato in un nuova storia, con nuove protagoniste: le 31 donne italiane che per forza e caparbia hanno colpito l’immaginario della fotografa romana sono diventate le protagoniste di heArts la mostra che sarà ospitata presso SALA BLU dal 9 al 30 settembre.



Il progetto non si è limitato ai molteplici scatti fotografici, gli incontri di Laura sono diventati nuovi legami, la mostra fotografica si è arricchita delle opere delle artiste ritratte: Beatrice Bogoni, Martina D’Anastasio, Gerlanda Di Francia, Silvia Faieta, Zoe Lacchei e Francesca Pizzo. Le artiste visive hanno voluto disegnare con Laura il loro percorso non esponendo solo i loro volti ma presentando anche ciò che creano.



Durante la mostra, venerdì 22 settembre, dalle ore 19.00, l’artista Gerlanda Di Francia realizzerà un live painting prima della presentazione di Aurora nel buio di Barbara Baraldi, edito da Giunti editori.



Gli intrecci si sono fortificati e ne nascono di nuovi, dall’1 al 3 settembre lo spazio SALA BLU sarà aperto al pubblico: Laura Penna, prima della sua mostra, realizzerà nuovi scatti dedicati alle donne nel mondo dell’arte. Un lavoro che arricchirà la mostra a cura di Rossana Calbi con il supporto di Linda De Zen, che chiuderà il 30 settembre con la presentazione dei nuovi incontri di Laura Penna.



Dopo il diploma in Art Direction Laura Penna inizia a lavorare come freelance per agenzie pubblicitarie, webzine e giornali. I soggetti preferiti sono sul palcoscenico: i suoi scatti diventano le copertine dei dischi di Marina Rei, Yes Daddy Yes e Bottega Glitzer. Il suo lavoro di ritrattistica le fa presentare i volti di Nada e Nina Zilli nei loro CD, e sono firmate da Laura le foto delle scrittrici sui volumi delle ultime uscite di Barbara Baraldi e Chiara Gamberale.

I suoi scatti sotto il palco sono presentati ne Giochi il rosso ed esce sempre il nero, un lavoro dedicato al Teatro Degli orrori, ospite del Circolo degli artisti che ha presentato al pubblico anche Live Show, gli scatti sotto il palco che Laura ha dedicato a uno degli spazi che ha accolto un’importante scena musicale della Capitale.

Nel 2013 completa la sua prima mostra dedicata alla ritrattistica: Artist Like Them esposto presso L’Auditorium Parco della Musica di Roma all’interno della rassegna Generazione XL di Repubblica. Nel 2017 illustra heArts – Exhibition by 31 Women a Rossana Calbi, con cui hanno lavorato molte delle artiste fotografate nel progetto ideato da Laura Penna che verrà presentato per intero sulle pagine dei prossimi numeri del magazine d’arte «Stigmazine».



I volti di heArts sono di Barbara Baraldi, Birthh, Beatrice Bogoni, Francesca Bono, Alice Caligiuri, Mimosa Campironi, Martina D’anastasio, Ilaria D’Angelis, Gerlanda Di Francia, Vera Di Lecce, Sarah Dietrich, Claudia Ducalia, Silvia Faieta, Valentina Farinaccio, Chiara Gamberale, Giungla, Io e la Tigre, Zoe Lacchei, Sara Loreni, Marianne Mirage, Andrea Mirò, Erica Mou, Nada, Ilenia Pastorelli, Alessandra Perna, Francesca Pizzo, Elisa Pucci, Veronica Raimo, Marina Rei, Verano e Margherita Vicario.