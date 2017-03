Harry, Sally...ed al Teatro L'Aura

Un nuovo debutto al Teatro L'Aura HARRY, SALLY…ED IO di Nicolò Mazza de' Piccioli per la regia di Vittoria Citerni di Siena, in scena dal 5 al 9 aprile 2017. La giovane regista Vittoria Citerni di Siena si ispira alla commedia romantica "Harry ti presento Sally". In scena vedremo l'amore e i rapporti di coppia e di amicizia uomo-donna. Una storia a effetto matrioska in cui si intreccerà la storia della regista dello spettacolo, Nora, con quella degli attori e dei personaggi stessi. Non più solo Harry e Sally e gli attori che li interpretano, ma anche la stessa Nora e il suo coautore e aiuto regia Bruno. In un intreccio di situazioni ambigue e divertenti si assisterà allo svelamento di misteri, segreti e verità… Esiste veramente l'amicizia tra uomo e donna? Quando due persone si lasciano è proprio vero che finisce tutto? Se la regista dello spettacolo perde il suo potere decisionale e si fa travolgere dagli eventi cosa succederà alla commedia? Quando la vita si fonde con il teatro tutto può accadere! In questo climax ascendente, tra l'evoluzione dei personaggi, colpi di scena e situazioni che vi faranno sorridere il divertimento è assicurato. Vi aspettiamo dal 5 al 9 aprile 2017 con HARRY, SALLY…ED IO di Nicolò Mazza de' Piccioli per la regia di Vittoria Citerni di Siena con Alessandro Giova, Marilina Marino, Maria Laura Moraci e Andrea Puglisi. Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/harry-sally-ed-io/ HARRY, SALLY…ED IO Dal 5 al 9 aprile 2017 Dal mercoledì al sabato ore 21.00 domenica ore 18.00 al Teatro L'Aura Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37) Roma Zona Viale Marconi info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com