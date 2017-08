Ritorna nel cuore di Roma il coro Gospel Italiano famoso oltreoceano, gli Harmony Gospel Singers. Già presenti con successo nel panorama romano con un concerto evento nella Basilica di Santa Maria del Popolo nel 2016 gli Harmony hanno deciso di creare un vero e proprio tour di 3 concerti nella città eterna.



Il primo concerto sarà il 2 settembre alle ore 21:00 nell'atmosfera magica del Teatro L'Aura, proseguirà poi il giorno seguente alle 10:00 nella meravigliosa Rome Baptist Church, la chiesa battista di Roma, e si concluderà alle 15:00 dello stesso giorno con un concerto nella splendida Piazza di San Lorenzo in Lucina.



Gli Harmony Gospel Singers sono un coro gospel italiano diretto da Stefania Mauro, nata a Londra, diplomatasi alla Royal School of Music e profonda conoscitrice della musica delle chiese afroamericane.

Nati con l’intento di far conoscere e diffondere al pubblico la musica gospel e la cultura afro-americana, gli Harmony Gospel Singers sono conosciuti nel mondo gospel a livello internazionale ed è il coro italiano che ha tenuto più concerti all’estero e partecipato ai più importanti festival gospel europei tanto da essere invitati nel 2013 a tenere un concerto durante il meeting europeo delle chiese battiste.



L’album “Up”, pubblicato il 3 novembre 2015, ha venduto tutte le copie disponibili solo nel primo mese e due dei brani inediti contenuti hanno ricevuto il premio Akademia Music Awards di Los Angeles come miglior brano gospel a dicembre 2015 e a marzo 2016.