Freddie Day: l'Hard Rock celebra il 72esimo compleano di Freddie Mercury

“Who wants to live forever” domandava Freddie Mercury nel 1986 in una delle più famose hit dei Queen. Eppure grazie alla sua voce, al suo modo di stare sul palco e al successo dei pezzi del suo gruppo, Mercury è diventato immortale. Oltre ad ascoltarlo e riascoltarlo, il pubblico continua a ricordarlo in tanti modi diversi. Non è un caso il successo di Freddie for a day, l’evento mondiale organizzato ogni anno da Hard Rock International: mercoledì 5 settembre tutti i Cafe celebreranno insieme ai fan i 72 anni dalla nascita dell’artista di Zanzibar.

Per la sesta edizione di Freddie for a day, Hard Rock Cafe Roma organizza un’intera giornata di festeggiamenti con musica, concerti live, contest, quiz, menu a tema e soprattutto raccolta fondi a sostegno del Mercury Phoenix Trust per la ricerca contro l’AIDS e l’HIV.



Esclusivamente nella giornata del 5 settembre, il ristorante-museo di via Veneto proporrà ai fan un menu a tema ispirato alla musica dei Queen insieme alla promozione 2x1 sulla birra Peroni Nastro Azzurro in bottiglia 33cl durante tutta la giornata. Lo staff sarà vestito in stile Freddie e tutti gli ospiti sono invitati a fare altrettanto e posare nell’angolo photo-shooting accanto alla torta celebrativa.



Grazie alla collaborazione con Universal Music Italia, gli appassionati dei Queen e Freddie Mercury potranno ricevere sorprese e gadget della casa discografica. Durante la serata infatti si svolgerà un contest per il miglior travestimento e un Rock Quiz a donazione libera con in palio i premi Universal Music Italia e uDiscover Italia che vanno dal doppio LP "Greatest Hits 1" e il doppio LP "Greatest Hits 2" al cofanetto con i CD del Greatest Hits I, II & III (Platinum Collection). I premi andranno inoltre ai post su instagram e ai tweet più belli della serata, rilevati attraverso gli Hashtag ufficiali dell'evento #FFAD; #ThisIsHardRock; #AreYouReadyToFreddie.



La live music partirà alle 21 con le cover band "QueenRocks" e "Everqueen".



Per la raccolta fondi sarà possibile acquistare durante tutta la giornata i "baffetti alla Freddie", al costo di 2 euro, con ricavato interamente devoluto al Mercury Phoenix Trust. Si può contribuire anche acquistando la spilla celebrativa in edizione limitata in vendita al Rock Shop (13,95 euro): il 10% del ricavato sarà destinato alla mission della Fondazione. Già in questi giorni e fino al 5 settembre chi noleggia uno scooter Cooltra può partecipare alla raccolta fondi aggiungendo 2 euro e ritirando i baffetti direttamente presso i punti vendita.



Speciale Menu al costo di 32 euro a persona (baffetti inclusi), nelle due fasce orarie 20-22 o 22.30- 00.30.

Info & Prenotazioni: 064203051 – rome.salesassistant@hardrock.com

Per prenotare subito online: bit.ly/2ME8Bcb



Partner ufficiali Universal Music Italia, MPT, Nastro Azzurro, Cooltra, Le Torte di Mildred