Happymodel: la mosta mercato del modellismo

Sabato 26/05/2018 dalle 9,15 alle 16,00 si rinnova l’appuntamento periodico degli appassionati di trenini elettrici, automobiline, soldatini, scatole di montaggio, LEGO, accessori modellistici, wargame e giocattoli vintage.

Nella più grande e consolidata mostra mercato del centro-sud 100 espositori, provenienti da tutta l’Italia, da oltre 20 anni si ritrovano grazie all’organizzazione degli appassionati fermodellisti romani di “Happy Model srl” e del “Club la Rotaia”.

All’EUR, nei locali di oltre 1000 mq del centro sportivo “San Gabriel Gymnasium” presso l’Hotel Villa Eur, saranno presenti plastici ferroviari funzionanti con trenini in movimento per la gioia di grandi e bambini, tavoli per giocare wargame e LEGO, possibilità di scambiare o acquistare modellini moderni e vintage presenti in quantità ed assortimento tale che nessun negozio può offrire.

Parcheggio nell’ampio piazzale Marcellino Champagnat.

Raggiungibile con la Metropolitana linea “B” dal capolinea Laurentina e con numerose linee ATAC.

Ingresso € 3,00 per gli uomini, gratuito per donne e ragazzi.

