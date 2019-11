Happy B-Day Refugees Welcome Italia: una serata di solidarietà, cucina etnica e buona musica

Martedì 11 dicembre si terrà a Roma presso “Altrove” - ristorante etico la festa “Happy B-Day Refugees Welcome!”, organizzata per celebrare il quarto compleanno dell’Associazione impegnata nella promozione dell’accoglienza alternativa e in famiglia per rifugiati o titolari di altre forme di protezione internazionale. Una serata all’insegna della solidarietà e dello stare assieme, in cui non mancheranno cucina etnica di qualità e buona musica.

Ospiti artistici dell’evento saranno Lavinia Mancusi (voce), accompagnata da Felice Zaccheo (chitarra acustica): attraverso il loro repertorio, riscopriremo l’eterna bellezza della musica della tradizione popolare italiana.

Per Refugees Welcome Italia, questi primi quattro anni sono stati intensi, impegnativi, emozionanti. Oltre 200 convivenze sono state attivate in tutta Italia. Più di 50, qui a Roma. Tutto ciò è stato possibile grazie alle famiglie che hanno scelto di aprire le porte delle loro case per condividerne il calore ed alle persone rifugiate che continuano a ricercare una seconda opportunità fatta di inclusione e progettualità per il futuro.

Parte del ricavato dell’iniziativa, sarà devoluto a supporto dei programmi per l’accoglienza e l’inclusione promossi da Refugees Welcome Italia. Per partecipare è richiesta la registrazione scrivendo all’indirizzo email: comunicazione.roma@refugees-welcome.it