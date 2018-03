Hanami - la fioritura dei ciliegi

Hanami (花見 letteralmente "ammirare i fiori") è un termine che si riferisce alla tradizionale usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, in particolare di quella dei ciliegi, i cui fiori si chiamano sakura. Il 20 luglio 1959 il Giappone donò all'Italia 2500 ciliegi, molti dei quali circondano tutt'oggi il Laghetto dell'EUR. Dopo aver visitato il quartiere, progettato nel 1936 per ospitare l’Esposizione Universale del 1942 e celebrare allo stesso tempo i 20 anni del regime fascista ("La Terza Roma si dilaterà sopra altri colli lungo le rive del fiume sacro sino alle sponde del Tirreno” - Mussolini, 1925), il percorso terminerà con un pic nic al parco calandoci in tutta un'altra atmosfera.



Appuntamento: Domenica 8 Aprile 2018 ore 15.00 di fronte la Basilica dei Santi Pietro e Paolo

Contributo evento: 10 euro

A cura di: Chiara Addi



Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni:

info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086