Hanami, festa del ciliegio in fiore

L’Hanami, o festa del ciliegi in fiore, è una delle più emozionanti feste orientali: l'arte di ammirare i ciliegi in fiore. Contemplazione, condivisione e leggenda per una grande festa che celebra la primavera.

Quale migliore occasione di quella di visitare un parco scientifico e godere della guida di ricercatori attraverso una “via fructis”, tra le specie di melo, pero, pesco, albicocco, melograno e tante altre, fino al giardino dei ciliegi, per ammirare, sentire l’odore, vedere il colore della primavera?



I ricercatori racconteranno la biodiversità, la storia e l’evoluzione durante la coltivazione, l’interazione delle piante con i parassiti anche ai più piccoli, con giochi, percorsi, favole sul tema del ciclo naturale del mondo vegetale e animale.