Han, Coma Cose e Lim in concerto a Largo Venue

Sabato 16 dicembre a Largo Venue in concerto la nuova musica italiana da esportazione con Hån, Coma Cose e L I M per una data con il carattere di un piccolo festival.

Pur spaziando su generi diversi, come il dream pop o il rap, questi tre progetti offrono un repertorio fresco e contemporaneo che ha trova un terreno comune nella musica elettronica.

Sul palco del nuovo club romano si alterneranno artisti giovanissimi con un bagaglio d’esperienza notevole, garantitogli da aperture a stelle di calibro internazionale a cui si aggiunge un grande successo con decine di migliaia di ascolti in streaming.



HÅN: Cresciuta in un piccolo paese sul Lago di Garda, HÅN sta conquistando pubblico e critica con un sound in bilico tra dream-pop ed elettronica dal sapore internazionale.

Una classe ’96 di talento che presenta dal vivo il suo nuovo EP in uscita per Freecom in collaborazione con Factory Flaws.

Finora HÅN ha condiviso il palco con progetti internazionali come Hundred Waters e la storica band Lamb per le tre date del tour italiano realizzato lo scorso novembre.

L’EP “Hån – The Children” è stato anticipato dai singoli “The Children”, uscito in anteprima per The Line of the Best Fit e subito entrato in diversi paesi in New Music Friday di Spotify superando i 375mila ascolti, e 1986 lanciato in anteprima streaming internazionale da GorillaVsBear e in Italia con un live video presentato da Rockit.

COMA COSE: “La nostra musica è come gli ingressi dei palazzi di Milano di notte"

Coma_Cose è la band che ha stupito pubblico e critica solo con una manciata di video e un EP. Il loro show ripercorre le atmosfere più rap dei primi brani, ma, anche quelle più calde del recente EP "Inverno Ticinese".

Nell'inverno del 2016 prende vita Coma_Cose, un duo composto da Fausto Lama, già musicista e produttore e Francesca alias California, DJ, voce e capelli corti. Tra febbraio e giugno 2017 pubblicano quattro video, mentre nell'autunno dello stesso anno rilasciano Inverno Ticinese, un concept EP di tre tracce accompagnato dai rispettivi tre clip.

L I M è il progetto solista della musicista Sofia Gallotti nato nei primi mesi del 2014 a Edimburgo e cresciuto anche grazie all’incontro milanese con il produttore e collaboratore RIVA. L I M lega spazi intimi e riservati ad atmosfere esistenzialiste e sognanti che hanno trovato l'approvazione di pubblico e critica, affermandosi tra le migliori realtà della scena ambient/dream pop italiana. L'EP di debutto C O M E T (La Tempesta, 2016) è stato inserito da Noisey tra i migliori 30 dischi italiani del 2016, mentre il singolo omonimo (è stato stato scelto per il making of di The Young Pope (2016), serie di Paolo Sorrentino. Nel corso del 2017 L I M ha diviso il palco con artisti internazionali del calibro di Sohn e Bonobo. Il secondo EP HIGHER LIVING, anticipato dai video di “YSK” e “RUSHING GUY”, uscirà nei primi mesi del 2018 per La Tempesta International e Factory Flaws.