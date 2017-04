HAMLETagain! Al Teatro Tor Bella Monaca

Sul palcoscenico di Tor Bella Monaca il 29 e 30 aprile approda HAMLET AGAIN! , l'ultima creazione di CieToutFaitMain e CERCLE Collectivo. Regia Souphiène Amiar con Souphiène Amiar, Emiliano Campagnola, Livia Caputo, Roberto Currò, Diego Deidda, Roberta Gentili, Marco Mancini, Giulia Ogrizek, Michael Oünsa, Alberto Puxeddu, Stefano Rana, Pamela Vicari, Roberto Zorzut, sculture Pino Genovese, costumi Marina Sciarelli, luci Ambramà, film maker Antonio Fasolo, assistente alla regia Alberto Puxeddu. Un folto numero di attori ha smesso di ripararsi dietro i seducenti artifici del proprio mestiere, di rifugiarsi sulla cima del palcoscenico e di nascondersi fra i tendaggi dietro i quali indossa la propria ridicola maschera. Tutto questo non ha più senso. Il teatro è abbandonato e non è più sicuro. Nulla si trova al proprio posto. Soltanto l'inizio e la fine. L'utero e la tomba, dei quali si evoca la forma e la materia. Pericoloso è recarsi oltre quei confini qui rappresentati, questo segmento di spazio-tempo, questo strato di terra cavato da una civiltà affamata di petrolio. AMLETO fossile di cultura umana, tanto più caro quanto più inutile, perché rinvenirlo, quando a ogni richiesta nei suoi confronti ne verrebbe sempre e soltanto un'altra domanda? Anche questo interrogativo resterà senza risposta.