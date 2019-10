Halloween da Rosso

Da Rosso si festeggia Halloween dal 22 al 31 ottobre con appetitosi e divertenti appuntamenti per tutta la famiglia.

Il programma prevede: tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle 16.00 un buffet speciale con tante gustose ricette studiate per l'occasione, salsiccia e zucca, lasagne zucca e gorgonzola, cozze e zucca e... molto altro ancora, vieni a scoprirlo! A soli 8, 10, 12€ a seconda della grandezza del piatto (small, medium , large).

Dalle 16.30 alle 18.00 vi aspettiamo, invece, per una merenda insieme con la nostra pasticceria artigianale accompagnata da un buon the o una centrifuga di frutta fresca.

Imperdibile il nostro aperitivo di Halloween tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00, a partire da 10€: 1 drink + il buffet illimitato.

Assolutamente da provare "TRICK OR TREAT", il cocktail studiato per l'occasione dai nostri bartender a base di Bourbon Whiskey, liquore al mandarino, limone, arancia, sciroppo, arancia e rosmarino, carboni vegetali, spuma di gorgonzola e zucca. Enjoy it!

IMPERDIBILE: Mercoledì 31 ottobre, trascorri la notte più spaventosa di tutte fra zucche, streghe e piatti incredibili, vieni "A CENA CON LA CARTOMANTE*". Fatti travolgere dalla magia!

*Servizio su prenotazione.

Happy Halloween!

Cucina, pizzeria, pasticceria, cantina e cocktail bar.

Ad ogni ora Rosso è il luogo nel quale poter trascorrere una pausa caffè, condividere un'esperienza culinaria o bere un drink fra amici.

Si tratta di un concept restaurant , perchè la proposta cambia nei vari momenti della giornata, a partire dal menù.

Aperto dalle sette di mattina alle due di notte, 7 giorni su 7, dalla prima colazione al dopocena, passando per il pranzo e l'aperitivo, Rosso nasce per accogliere, in un ambiente internazionale, dall'atmosfera conviviale e confortevole tutti coloro che vogliono degustare un menu gourmet.

Menu che potete consultare online sul nostro sito http://www.ristoranterosso.it/menu/ .

Vi aspettiamo.

Info e Prenotazioni 0664420656

Mail. info@rossoristora.it