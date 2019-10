Halloween al Mercato Testaccio

Giovedì 31 ottobre arriva una speciale festa di Halloween al Mercato di Testaccio. Dalle 7:00 alle 24:00. Una nuova terrificante occasione per vivere a pieno il rione e la sua principale agorà dedicando la giornata al buon cibo, ad attività per grandi e piccoli alla musica, allo shopping, ai balli, ai dolcetti e agli scherzetti!

Il programma

Ore 10:00

"Pit Stop Bimbi - Per una spesa comoda" presso il box "Testaccio Social Market"

Progetto vincitore del premio Roma BPA, Mamma Roma e i suoi figli migliori e realizzato grazie al contributo di Roma BPA

LABORATORI PER BAMBINI

dalle 16:00 alle 19:00 nella piazzetta centrale Waiting for... REf Kids+Family by Romaeuropa Festival

- letture animate sul tema "horror" a cura di Ottimomassimo Librerie per ragazzi - librerie per ragazzi

- street-drawing a tema horror

- presentazione della rassegna REf Kids+Family 2019

Letture animate su tema "horror" e creazione dei disegni per rappresentarle; si proseguirà disegnando e creando uno street wall insieme. Ai presenti sarà distribuito un codice sconto per partecipare allo spettacolo di apertura della rassegna.

Gratuito

Prenotazione sul posto (max 30 partecipanti)

LABORATORI PER BAMBINI a cura dell'Associazione Artludik dalle 17:00 alle 19:00 al box n.1 "Testaccio Social Market"

Letture orrorifiche

Bhuuuu!!!! Che paura!!!

Letture orrorifiche per bambini e genitori coraggiosi!!!

Streghe in carne e ossa vi aspetteranno al box n.1

"Hiiiiihiiiiiihiiiiii!!!!"

A seguire

Dolcetto o scherzetto - laboratorio creativo

Realizzeremo insieme il contenitore "dolcetto o scherzetto!" per la vostra serata di Halloween!

Vi aspettano le streghe Cristiana, Cinzia e Daniela

Gratuito

Età: da 5 anni

Prenotazione obbligatoria: artludiklab@gmail.com

Dalle 20:00 fino a chiusura

Grande party con Luzy L & Corry X from

TORETTA STILE

60’s Diamonds • 80’s pop Hits •Italia Canta

80’s Electropop • 90’s Delights • Memorabilias

Dopo il successo dello scorso ano, torna al Mercato, il Toretta Stile aka LA festa di Roma! Dal 1990 ad oggi hanno fatto ballare per anni ed anni intere generazioni e sono pronti per far scatenare la nostra piazzetta!

h19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00

VISITE GUIDATE AGLI SCAVI SOTTERANEI

Una visita al sito archeologico è un viaggio nella storia del quartiere Testaccio, dove sin dai tempi del primo Impero Romano partivano e arrivavano carichi di anfore, non a caso diventate il simbolo storico del rione.

Prenotazioni qui: http://www.mercatoditestaccio.it/area-archeologica/

Evento Facebook: www.facebook.com/events/2100132630292039/

