Halloween da Manforte: hamburger sanguinolenti e pizze infauste

Giovedì 31 ottobre una speciale notte delle streghe attende tutti da Manforte. Una serata orrorifica, la cucina di Manforte presenta in versione limitata burger sanguinolenti, pizze infauste e bruschette bruciate.

Per l'occasione per i più piccoli ci sarà a disposizione una mostruosa animazione fino alle 22.00 e per tavoli da 13 persone, c’è lo sconto del 10%!

Zombi e fantasmi sono ammessi in sala.

Per maggiori informazioni: https://www.manforte.eu/