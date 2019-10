Halloween, Los Muertos Viventes a Drake Pub

Gli scheletri messicani hanno fatto una rivolta. Sono passati al Drake Pub, prima del Dia De Los Muertos, a cercare adepti per il loro viaggio nell'aldilà. Facendo un mash up di tradizioni, dagli USA al Messico, i ragazzi del Drake Pub cercano l'unione delle culture in occasione di una festa prettamente anglosassone. Una sorta di "anti halloween" fuori dagli schemi.



Verranno allestite scenografie per ricreare un'ambientazione quasi surreale, ispirata a Los dia de los muertos, festa prettamente messicana.

Si potranno gustare snack messicani con il supporto del ristorante Rey Nacho.

I cocktails saranno a tema, ispirati a vari personaggi e ingredienti della tradizione messicana. La birra artigianale, sarà selezionata appositamente per l'evento. A colorare il tutto ci sarà, inoltre, la musica dal vivo da Cuba, con Shama Milan e la sua band.



Si premierà la creatività con il premio: "EL MUERTO DORADO". Vinceranno le migliori maschere a tema della serata per le seguenti categorie:



- LA SEXY MUERTA

- EL FASCINANTE MUERTO

- EL MEJOR MUERTO

- EL PEOR MUERTO