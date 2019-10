Festa di Halloween con Lampadino e Caramella, presto su Rai YoYo

Si avvicina il giorno più pauroso dell'anno. Domenica 27 ottobre dalle ore 15.30 alle 19.00, presso il Centro EurCity di Roma (zona Eur Torrino), si festeggia Halloween con un grande evento a tema dedicato ai bambini, in compagnia di Lampadino e Caramella.

Protagonisti del primo cartone animato al mondo realizzato con la rivoluzionaria tecnica inclusiva del cartoon able dallo studio romano Animundi per RAI Ragazzi, i due simpatici fratellini - in arrivo prossimamente su Rai YoYo con Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa - saranno al centro di laboratori in inglese e di altre divertenti attività.

Organizzati per la "Festa di Halloween" dalla scuola di inglese Kids&Us in collaborazione con Animundi, con maestre madrelingua, coinvolgeranno i bambini dai 3 ai 10 anni nella creazione di lavori ispirati al cartoon (libri pop up del MagiRegno) e nella recita in inglese di una speciale formula magica.

Un'occasione per conoscere da vicino il nuovo mondo animato del MagiRegno con i suoi personaggi. Un luogo fantastico e davvero inclusivo, per tutti i bambini, dove non esistono differenze ed è possibile crescere e divertirsi insieme... in tutti i sensi.

Alla fine dei laboratori le mascotte di Lampadino e Caramella saranno a disposizione per delle foto ricordo e omaggeranno i piccoli partecipanti con dolci e utili gadget.

Per info e prenotazioni: roma.eur@kidsandus.it | t. 06 64651347

Orario laboratori |ore 15.30 (dai 3 ai 6 anni) - ore 17.15 (dai 7 ai 10 anni)

Centro EurCity (Sala del ristorante) | www.eurcity.it - Via Fiume Bianco, 75 ROMA