Halloween | La Nave Fantasma al Drake Pub

I pirati approderanno al Drake Pub, la notte di Halloween.

Il locale sarà la loro nave fantasma, dove festeggeranno a base di pozioni di birra artigianale e cocktails fumanti.



La musica dal vivo sarà dei Diva & The Criminals, un gruppo di criminali evasi da un carcere, rapiti poi dai pirati. Dj IceDread al timone salperà con il suo Dj Set.



Una festa in maschera, fra ambientazioni, buona musica e buona birra.



Programma

19:00 Aperitivo

22:00 Diva & The Criminals LIVE

23:30 IceDread Dj Set



