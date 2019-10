Halloween a Roma, per 3 notti La Locanda diventa Il Mattatoio

Anche quest'anno, così come avvenuto nel 2018, "La Locanda" di Roma si veste a festa. Ma diversamente dall’anno scorso, quest’anno si trasformerà ne "Il Mattatoio", l'Halloween Party esclusivo e, per via delle tematiche particolarmente horror, rigorosamente vietato ai bambini.

In cosa consiste la festa organizzata da La Locanda?

L'ambientazione del locale verrà appositamente trasformata da cima a fondo al fine di ricreare un luogo macabro e pauroso. Per tre notti, dal 29 al 31 ottobre, La Locanda non esisterà più, lasciando il posto agli ambienti tetri e poco confortanti del Mattatoio.

Le modalità di svolgimento della festa

Il tema di ambientazione del Mattatoio non potrà che essere lo splatter, il celebre sottogenere cinematografico dell'horror caratterizzato da scene crude e particolarmente sanguinolente. Il sangue, per l'appunto, sarà il grande protagonista delle serate.

Per dare un'idea delle caratteristiche dell'ambientazione, è sufficiente sottolineare come sui frigoriferi del locale, all'interno dei quali troveranno spazio finti pezzi interni di corpi umani, verranno applicati schizzi di sangue per dar vita a una scenografia spettrale.

Anche il pavimento subirà una rivisitazione: dall'ingresso all'area frigoriferi, infatti, sarà possibile seguire un percorso apposito fatto di strisce di sangue finto. E il resto del locale non sarà da meno: dalle pareti agli scaffali, ogni angolo della Locanda (ora Mattatoio) ospiterà decorazioni scenografiche quali braccia, occhi e arti smembrati e appesi all'insù.

Per quanto riguarda le tavolate degli ospiti, su ogni singolo tavolo verranno ospitati pentolini in rame appositamente richiusi, all'interno dei quali troveranno spazio delle sorprese particolarmente horror (oltre alla dicitura "Non apritemi se siete deboli di stomaco" applicata su ogni coperchio).

Altre informazioni utili sulla festa del Mattatoio

L'Halloween Party della Locanda avrà luogo in via di Mezzocammino 92A, a Roma. E' vietato l'ingresso dei bambini per via delle tematiche celebrate durante la ricorrenza, dalle ambientazioni ricreate sino alla horror music riprodotta nel corso delle serate.

Per coloro che desiderassero partecipare, è possibile presentarsi alla Locanda travestiti, farete compagnia alle maschere horror più celebri che troverete nel locale: da Hannibal a Freddy Krueger, passando anche per un portentoso Joker in versione horror, gli ospiti avranno così la possibilità di non passare inosservati e di trascorrere tre serate all'insegna dello splatter.

La Locanda mette anche a disposizione un angolo di make-up artist nel quale lasciarsi truccare appositamente per l'occasione, ricreando sul proprio volto cicatrici e vistosi sfregi.

Il tutto verrà accompagnato da un servizio di PhotoBooth, che vi permetterà di scattarvi macabri autoscatti con i vostri amici in un box appositamente dedicato.

L'appuntamento è a partire dalle 19 fino a chiusura per martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre.