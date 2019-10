Halloween all'Hard Rock Cafe con la Red Bricks Foundation e dj set di Enrico Silvestrin

Non si smette mai di festeggiare all’Hard Rock Cafe di Roma: il 31 ottobre torna l’appuntamento con gli amanti della notte piu’ spaventosa dell’anno. “Let The Ghoul Times Roll at Hard Rock Cafe Rome”. Nel cuore della Capitale Halloween sarà una paurosa serata a tema condita da musica dal vivo, uno speciale menu e tanto “terrificante” divertimento.

La musica sarà protagonista con il live della Red Bricks Foundation. La band romana, famosa per la sua partecipazione a 'X Factor' lo scorso anno, è tornata dopo l’esperienza in studio con Steve Lyon (producer dei Depeche Mode, The Cure) con il nuovo singolo Ho perso la testa. A seguire una lunga notte di dj set con Enrico Silvestrin. Dalle 20 sarà disponibile l'angolo horror make-up grazie all'Accademia Gilmont Italia.

L'Halloween party dell'Hard Rock Cafe sarà accompagnato da un menu pensato ad hoc: dalla crema di pecorino con spinaci, alle alette di pollo arrostiste e condite con salsa buffalo o barbecue, per passare agli steak burger, costolette di maiale, salmone norvegese, insalata e l'Halloween spooky shake. Official Partners of the Event: Nastro Azzurro, Radio Sonica 90.7, Accademia Gilmont Italia, Gold Eventi Roma.

Dal 26 Ottobre al 3 Novembre disponibile il Milkshake di Halloween: Halloween BOO!-zy Shake con Jim Beam Bourbon & Captain Morgan Dark Rum, miscelato con cremoso gelato alla vaniglia e una ricca salsa al cioccolato fondente, guarnito con panna montata al cioccolato bianco fatta in casa e tradizionali caramelle americane di mais. Disponibile nella versione analcolica, servito nell’iconica bottiglietta da latte. Promo 2x1 birra Nastro Azzurra in bottiglia.

Due fasce orarie di prenotazione: 20:00 - 22:00; 22:30 - 00:30

Info & Prenotazioni: rome.salescoordinator2@hardrock.com

Per prenotare online: bit.ly/2Bf4KLg

























MENU

Prezzi Halloween special menu: 41.95 Euro a persona.

ANTIPASTI

da condividere ogni due persone - a scelta tra:



SPINACH & ARTICHOKE DIP

Una crema di pecorino e formaggio cheddar, spinaci tritati e cuori di carciofo, servita con tortilla chips croccanti e pico de gallo fatto in casa e servito a parte



oppure



WINGS

Le nostre classiche alette di pollo arrostite lentamente e condite con classica salsa Buffalo o barbecue e servite con carote, sedano e salsa blue cheese



PIATTO PRINCIPALE – scelta tra:



ORIGINAL LEGENDARY

Il burger che ha dato inizio alla nostra storia! Steak Burger di carne fresca Black Angus, guarnito con pancetta affumicata, formaggio cheddar, anello di cipolla croccante, una foglia di lattuga e una fetta di pomodoro fresco, servito con la nostra famosa steak sauce a parte



LOCAL AMATRICIANA

Steak Burger di carne fresca Black Angus, ricoperto da una crema a base di pecorino romano, guanciale di Amatrice e pomodorini saltati, farcito con sfilacci di cipolla croccante e servito con pane a base di cereali. Accompagnato da patatine fritte e una maionese ai profumi del Mediterraneo fatta in casa



BABY BACK RIBS

Condite con il nostro mix di spezie, glassate con la nostra salsa barbecue fatta in casa e grigliate alla perfezione, servite con patatine fritte, coleslaw e fagioli ranch-style



GRILLED NORWEGIAN SALMON

227gr di filetto di salmone avvolto in una foglia di cedro e grigliato, guarnito con una noce di burro alle erbe e salsa barbecue fatta in casa, servito con pure’ di patate dorate e verdure fresche di stagione



SMOKEHOUSE BBQ COMBO

Baby Back Ribs cotte lentamente e maiale affumicato sfilacciato a mano, servito con la nostra salsa barbecue fatta in casa. La perfetta combinazione delle nostre specialità smokehouse, servita con patatine fritte, coleslaw e fagioli ranch-style









MOVING MOUNTAIN

Hamburger 100% vegano guarnito con formaggio cheddar, anello di cipolla croccante, servito con lattuga, pomodoro fresco e servito su un panino tostato













FRESH BEET SALAD

Fresche barbabietole rosse e arancia fresca condite con insalata mista, spinacino e vinaigrette al limone e timo, ricoperte con formaggio di capra sbriciolato e semi di zucca tostati



DESSERT:



HALLOWEEN SPOOKY SHAKE (non-alcoholic)

Delizioso gelato alla vaniglia e crema al cioccolato fondente, guarnito con panna montata al cioccolato bianco fatta in casa e una pioggia di tradizionali caramelle di mais americane. Questo shake è davvero un Dolcetto, non uno Scherzetto!



BEVANDE:



SODA (free refill) – scelta tra: Pepsi, Pepsi Max, Schweppes Orange, 7Up

&

1 birra NASTRO AZZURRO in bottiglia 33cl



Official Partners of the Event:

Nastro Azzurro

Radio Sonica 90.7

Accademia Gilmont Italia

Gold Eventi Roma

#HalloweenAtHardRock