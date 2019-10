Halloween Roma da Escopazzo: alla Ricerca di Bloody Mary

Halloween Roma. Non sai dove festeggiare la notte più terrificante e paurosa dell’anno? La notte di Halloween sta per arrivare come sempre avvolta dal fascino delle leggende metropolitane.



L’usanza vuole che ci si mascheri per ingannare le anime dei morti viventi. Il 31 Ottobre vai a festeggiare Halloween e la notte di streghe, gnomi e folletti da Escopazzo. Dalle ore 22 il Dj Set e l’animazione ci introdurrà nella notte delle maschere paurose. Appuntamento il 31 Ottobre, dalle ore 22 alle 3 del mattino, per festeggiare la notte più terrificante dell’anno. Una serata in cui rivivere la paurosa leggenda di Bloody Mary.



Alla ricerca di Bloody Mary

Per i più il nome Bloody Mary evoca il conosciutissimo Cocktail, ma in pochi sanno che in merito a “Maria la Sanguinaria” esiste una leggenda nera legata proprio alla notte di Halloween, che vuole che questo fantasma venga evocata per rivelare il futuro, ed appaia davanti ad uno specchio dopo essere stata invocata per tre volte. La leggenda metropolitana racconta di una bambina di 14 anni (Mary Stewart) malata di tifo e morta nella notte di halloween di molti anni fa. Il padre medico, onde evitare epidemie decise di seppellirla nel giardino di casa. La madre sconvolta dal dolore volle legarle uno spago con delle campanelle al polso per sentirla qualora si fosse “risvegliata”. La notte sentirono uno scampanellio e disseppellita la figlia il giorno dopo trovarono la figlia con occhi spalancati, la bara graffiata e le unghi piene di sangue.



Ingresso in Prevendita:

€ 15 comprensivo di 2 Drink

€ 10 comprensivo di 1 Drink

* Shot Omaggio per chi viene mostruosamente mascherato



Info e Prenotazioni 31 Ottobre – Festa di Halloween Roma:+39.389.6835618