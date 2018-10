Mostruosamente Forte e senza paura: Halloween al Forte Prenestino

Torna per il terzo anno consecutivo l'evento underground/alternative della capitale, impreziosito per questa edizione dalla presenza del collettivo inglese ZION TRAIN, per l'esclusiva data romana del tour dei loro 30 anni di attività!



Mercoledi 31 Ottobre 2018 – MOSTRUOSAMENTE FORTE...E SENZA PAURA

Dal tramonto all'alba al CSOA FORTE PRENESTINO!



- Dalle 19 musica/video/performances/installazioni/acrobazie/dj set ed INCREDIBILI MERAVIGLIE!



- Dalle 23:00 si BALLA con ZION TRAIN, pre and after show con MARIO DREAD from Cool Runnings ls ORANGE BEAT & DJ REBEL.



Mascheratevi o gettate ogni travestimento ed entrate nel Forte!



Ricordo che attraversai il ponte levatoio, poi tutto si fece incredibile...Luci e musiche provenienti da ogni direzione mi attrassero come il polline attrae le api e mi trovai in parti di quel magico castello di cui non potevo mai immaginare l'esistenza.

Ricordo che in una manciata di ore conobbi una quantità di persone indefinita, parlando l'universale lingua della condivisione col prossimo.

Scatenandomi di fronte ad un enorme muro di casse vidi volteggiare sopra di me acrobati spericolati.

Sul palco una performance dopo l'altra e poi i dj e la linea di basso a farmi vibrare sterno, pancia, anima....

I miei occhi erano in estasi, la mente cercava di seguire.

Mi fermai a mangiare nel centro sociale, riscoprendo che alimentazione ed etica possono andare di pari passo.

Biciclette sghembe, truccatori, trampolieri, mostri, incisi teatrali, bicchieri di vino, sputafuoco...

Le brutture della società contemporanea, per un attimo, svanirono nei sorrisi sinceri che mi circondavano.

Immerso in un sogno collettivo e sperimentale mi sentii libero...

ero MOSTRUOSAMENTE FORTE E NON AVEVO PAURA.



--- ENOTECA ---

- Apertura del laboratorio dalle 19 in FULL HORROR SET!

- Aperitivo MOSTRUOSO & free assaggini per accompagnare i calici di vino, fornelli accesi ad oltranza!

- DJ SET till LATE NIGHT with Dj Nervo (187 Klan) !!!



--- SALA DA THE ---

- Apertura del laboratorio dalle 19 in FULL HORROR SET!

- “MOSTRO TRUCCO” dalle 19 HORROR MAKE UP, venite a farvi truccare!

- ALTRE INFORMAZIONI A BREVE!



--- TAVERNA ---

- Apertura del laboratorio in FULL HORROR SET da ora di cena AD OLTRANZA!



--- PUB ---

- Apertura del laboratorio dalle 19 in FULL HORROR SET!

- ALTRE INFORMAZIONI A BREVE!



--- PALESTRA ---

- Performance di DIVERSE DISCIPLINE dei corsi della PALLESTRA durante l'iniziativa!!!

Saranno attivi con attività a tema anche i labs:

--- CINEMAFORTE ----

--- CILOFFICINA ---

---TEATRO---

--- BIRRIFICIO ---

--- SERIGRAFIA ---



