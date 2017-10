A Rainbow MagicLand tutto pronto per Halloween. Una festa da brividi da trascorrere mascherati tra le 38 magiche attrazioni del Parco.

Halloween a Rainbow MagicLand

Per tutti i weekend del mese fino al lungo ponte di Ognissanti, da sabato 7 ottobre fino a mercoledì 1 novembre, allegria e brividi per tutti gli ospiti che varcheranno la soglia del celebre parco divertimenti di Roma. Torna l'evento più amato dell’autunno tra mostri e scheletri, fantasmi, ragni e pipistrelli, perfide streghe e creature di ogni genere per celebrare questa terrificante ricorrenza.

Halloween a Rainbow MagicLand: spettacoli e attrazioni

Ad Halloween tutto può succedere: anche gli spettacoli del Parco si tingeranno delle tinte horror offrendo a tutti gli ospiti emozioni da brivido a cominciare da LA DANZA DELLE STREGHE, in Main Street, passando per il Gran Teatro dove andrà in scena HALLOWEEN NIGHTMARE. Da millenni, infatti, strane creature vivono in mezzo a noi senza farsi vedere.

Ma la notte di Halloween, quando noi indossiamo la maschera, possono finalmente svelare la loro terrificante natura. Al Piccolo Teatro, invece, uno spettacolo per tutta la famiglia: LE STREGHETTE, divertente e grottesco, basato sulla storia di tre streghe in cerca del loro servitore. Per concludere la giornata, lungo la Main Street, al calare delle luci del sole i vampiri vi saluteranno con BYE BYE HALLOWEEN nella piazza principale per salutare la notte del terrore.

Infatti, quando le tenebre inizieranno ad avvolgere Rainbow MagicLand con il loro manto scuro, i più coraggiosi potranno cimentarsi nei Percorsi della Paura: HORROR CIRCUS, presso il Laser Game, un vero circo degli orrori abitato da pazzi clown. LA SCUOLA DELLA PAURA, presso il Planetario, un diabolico collegio posseduto dalle creature del male. E per finire LA TANA DELL'UOMO LUPO, presso la Bottega delle Meraviglie in Main Street.

Disseminate per le vie di MagicLand, orripilanti scenografie a tema riprodurranno tutti i simboli della notte delle streghe, dalle immancabili zucche ai covoni di fieno. Anche le magiche fatine Winx, si vestiranno con costumi a tema, diventando Hallowinx.

E come ormai d’abitudine, tutti gli ospiti sono invitati a scatenare la propria fantasia e ad agghindarsi da mostri dalla testa ai piedi: 1 bambino (fino a 14 anni ) mascherato entra gratis per ogni adulto pagante biglietto giornaliero o serale, acquistabile on-line e alle casse del Parco. Non c’è limite all’estro creativo purché il travestimento sia completo di cappello o parrucca, trucco e abito mostruosi.

Halloween Party

Ma le sorprese non finiscono qui. Sabato 28 e martedì 31 ottobre due Halloween Party d'eccezione, tra dj set, animazione e incredibili spettacoli live fino alle 02.00 del mattino.