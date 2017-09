Dal 7 ottobre al 1 novembre Cinecittà World festeggia Halloween. Chi lo ha detto che Halloween è solo il 31 ottobre? A Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV, in un'atmosfera magica e tenebrosa potrete scoprire le nuove attrazioni da brivido allestite in occasione del mese più terrificante dell’anno: tra tutte l'Horror House e il Labirinto. Non mancheranno molte altre sorprese.

Halloween a Cinecittà World

Il 28 ottobre Ciak, motore… e brivido! Per tutti gli appassionati di Tuning è di scena il secondo appuntamento all’insegna di auto, moto e motori…da paura.

Il 31 ottobre, una indimenticabile notte delle streghe a Cinecittà World con Dj Set, animazione e tante sorprese.

Per tutto il mese dedicato ad Halloween a Cinecittà World ogni giorno i costumi migliori verranno premiati con un abbonamento gratuito per tornare tutte le volte che vorrete.