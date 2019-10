Halloween 2019 al Museo Explora: arriva la festa più spaventosa dell’anno

Che cosa fai ad Halloween? Trascorri la festa più spaventosa dell’anno al Museo Explora: in programma 4 giorni di divertenti attività dedicate alla creatività e al gioco. Dal 31 ottobre al 3 novembre, proposti durante il turno di visita, i laboratori divisi in fasce d’età:



- Ragnetto o scherzetto- per bambini 3-5 anni- per scoprire come costruire un ragnetto di carta riciclata con cui fare tanti spassosi scherzi agli amici;

- Ingegneri da brivido- per bambini 6-7 anni- per destreggiarsi tra meccanismi, leve e carrucole e permettere a un ragnetto di arrampicarsi lungo la sua ragnatela;

- Gioca con Dracula- per bambini 8-11 anni-per realizzare un tris con materiale di riuso, fustelle, gomma, colle e colori e poter poi sfidare gli amici.



Inoltre, nei giorni 1, 2 e 3 novembre in programma Officina in cucina- Di che pasta sei?, il laboratorio proposto nello spazio esterno al padiglione espositivo in cui, in una vera cucina, i bambini possono conoscere nuovi ingredienti, sperimentare le proprie abilità e dilettarsi tra forni, tavoli e tanti curiosi strumenti realizzando la ricetta perfetta e creare gustosi gnocchetti integrali.



Informazioni

Età: 3-11 anni

Quando: 31 ottobre nei turni delle 15.00, 17.00 e 1, 2 e 3 novembre nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00, 17.00.

Modalità di accesso ai laboratori nel padiglione: laboratori inclusi nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso, su prenotazione all’interno del museo entro i primi 30 minuti dall’inizio della visita. Prenotazione obbligatoria per l’ingresso nel museo da effettuare online oppure al numero 063613776.

L’acquisto online dei biglietti permette di accedere direttamente al museo evitando l’eventuale attesa in biglietteria.



Officina in cucina

Modalità di accesso ai laboratori in cucina: attività con acquisto online.

Quando: 1, 2 e 3 novembre, alle ore 10.45 e 15.45, per bambini 5-11 anni.



www.mdbr.it