Hallovino: la magia di Halloween incontra l'allegria del vino

HALLOVINO 2017. Nello stupendo scenario di uno dei piu bei borghi d'Italia la magia di Halloween incontra l'allegria del vino. Zombie e creature orribili di vario genere, ascoltate!!!

Nel 2015 buona la prima, è stato subito sold-out. Nel 2016 una autentica esplosione. Nel 2017 raddoppiato percorso e attrazioni.

Un carnevale autunnale come non si è mai visto. Un evento unico nel suo genere, dove "L'allegria del Vino incontra la magia di Halloween". Un fiume di persone in maschera, un fiume di vino, di odori sapori e colori avvolti dalle tenebre.

Manca poco alla prossima edizione e i preparativi sono frenetici: L'edizione 2017 avrà come tema il DELIRIO