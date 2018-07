Hai mai voluto la mia vita. incontro con Elena Stancanelli

Per la “Rassegna racconti in blu” Reading e racconti dedicati ai temi del mare e del viaggio domenica 5 agosto, alle ore 21 nel piazzale delle Barrozze è in programma un incontro Elena Stancanelli.

Cosa succede se la scrittura ti chiede l’anima e il corpo e ogni parte di te?

Quando scrivere non è un lavoro, ma un’ossessione che si impossessa della tua vita? Quando è l’unico modo per sbrigliare pensieri e sentimenti? Elena Stancanelli racconta una grande scrittrice e la sua opera, tenendo insieme la sua storia, gli scritti, i tormenti

Modalità di partecipazione

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili

Prenotazione consigliata euro 2,00

Info e prenotazioni

tel / 06.3996.7999