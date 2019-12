Guy Chiappaventi e Patrizio Nissirio: due imperdibili presentazioni a Più Libri Più Liberi

Alla fiera della piccola e media editoria di Roma, Più Libri Più Liberi, presso La Nuvola (viale Asia 40), la casa editrice Ensemble (Stand B35) presenta due appuntamenti imperdibili per l'8 dicembre:



DOMENICA 8 DICEMBRE – ORE 16.30 Sala Polaris



Presentazione di Mare fermo, di Guy Chiappaventi

Con l’Autore

Federica Sciarelli

Alessandro Fulimeni (coordinatore dei servizi SPRAR, il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati)

Alessandro Metz (l’armatore sociale forse dell’unica ONG rimasta operativa nel canale di Sicilia)

I giocatori della Save The Youths



I calciatori africani della Save the Youths hanno attraversato il deserto, sono passati dalle prigioni della Libia e poi hanno fatto la traversata in mare con il barcone. Come Alhagie Fofana detto “Barbadillo”, gambiano, muratore, che ha dovuto fare due volte il viaggio nel canale di Sicilia. Ha visto morire nella stiva quarantasette persone. Questa è la storia di una squadra precaria per definizione – tre di loro sono partiti per l’estero a metà stagione dopo le restrizioni nella concessione della protezione umanitaria – che è anche un racconto della provincia italiana nell’epoca dei porti chiusi e del rancore verso gli immigrati.

Nel libro, Chiappaventi racconta la provincia italiana e il problema della migrazione analizzandoli e scandagliandoli attraverso la storia della Save The Youths, la squadra di calcio interamente composta da migranti africani che gioca in Terza categoria, a Fermo, nelle Marche, provincia felix prima della crisi del distretto calzaturiero più famoso del mondo, trentacinquemila abitanti e centoquaranta richiedenti asilo.

L’autore ha avuto modo di conoscere e approfondire l’argomento quando Mentana lo mandò a Macerata nel 2016 dopo la sparatoria di Luca Traini, il suprematista italiano che per vendicare lo stupro e l’omicidio di Pamela Mastropietro da parte di uno spacciatore nigeriano si era messo a fare il tiro a segno sugli immigrati neri con la pistola Glock e la bandiera tricolore al collo.



DOMENICA 8 DICEMBRE – ORE 18.30 Sala Polaris

Presentazione di Silenzio, di Patrizio Nissirio

Con l’Autore

Paolo Giordano autore de La solitudine dei numeri primi



Un uomo di mezza età, stanco del rumore di questo mondo così chiassoso e aggressivo, decide di lasciare Roma e andare a vivere su una piccola isola della laguna di Venezia. Ma quando pensa di aver finalmente trovato il suo “luogo di pace”, una macabra scoperta lo obbliga a ripercorrere il viaggio a ritroso. Dallo stile accattivante, ricco di ritmo e suspance, Silenzio volge uno sguardo impietoso alla società di oggi e racconta di come sia impossibile nascondersi da una vita che, in un modo o nell’altro, ci presenta sempre il conto.

Gallery