Gustock: motori, barbecue e street food

Il TELO lo portate voi per il CIBO ci pensiamo noi GUSTOCK è un raduno/picnic tra persone che condividono la passione per i motori, vita all'aria aperta e buon cibo. Per questo la cornice ideale è un'ampia area verde nella campagna romana del Divino Amore tra appassionati di moto, furgoncini e maggiolini volkswagen vintage insieme ad adulti e bambini che vogliono trascorrere una giornata nel verde e gustare le specialità presenti nell'area food attrezzata con un corner con carne alla brace, prodotti a km 0 e food truck con specialità emiliane da poter consumare nell'area attrezzata o liberamente nel verde a disposizione. Durante la giornata si potrà assistere ad una gara di barbecue amatoriale a cui possono inscriversi tutti gli amanti delle cotture alla griglia, gustarsi un fantastico concerto dei Santi Bevitori. I motociclisti e i possessori di furgoncini potranno accedere nell'area verde nel limiti dei posti disponibili. Per questo chiediamo a tutti gli interessati, per una buona organizzazione dell'evento di indicare sulla pagina dell'evento il NUMERO DI PARTECIPANTI e NUMERO DI MOTO E FURGONCINI A SEGUITO. https://www.facebook.com/events/1675066856127880/

Gallery