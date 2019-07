Il 7 e l'8 settembre, al Parco Tutti Insieme (in via della Tenuta della Mistica) arriva Gustock Grill Family Party. Un evento pensato e realizzato da MOZAO - Street Food & Banqueting in collaborazione con il Parco Tutti Insieme che ospita la manifestazione nel suo spazio verde e di SPQR Grillers BBQ Team per la gestione e l'organizzazione del grill contest.

Un pic nic che unisce persone che condividono la passione per i motori, vita all’aria aperta e buon cibo facendo incontrare appassionati di moto, furgoncini, maggiolini volkswagen, auto e moto vintage e amanti del barbecue insieme ad adulti e bambini.

Due giorni ricchi di cibo, birra, gara di barbecue, esposizione di auto e moto vintage, area bimbi con spettacoli e workshop, musica live, market di artigianato. A disposizione nel parco ci sono 8 grandi gazebi di legno con bbq che daremo a noleggio con kit carne e birra fresca da consumare in loco.

GLi organizzatori consigliato di andare telo muniti, che per cibo e bevande ci penseranno noi (è severamente vietato portare e accendere bbq personali per questioni di sicurezza).

L'ingresso all'evento è completamente gratuito. Qui tutti i dettagli sul programma di Gustock Grill Family Party: https://www.facebook.com/events/503840600152324/?event_time_id=503840606818990