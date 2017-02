Gusto Osteria VS Cantina Collavini "A cena col produttore"

Giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 20.00 presso Gusto Osteria in Via della Frezza, 16 - 00186 Roma. "A cena col produttore" è un evento must di Gusto Osteria che vede per l'occasione l'abbinamento dei migliori Cru pluripremiati della cantina friulana Eugenio Collavini Viticultori, celebre per la ribolla gialla spumantizzata con il metodo Charmat più lungo in assoluto (28 mesi sui lieviti), con un menù d'eccezione della rinomata cucina di una delle Osterie storiche più in voga al centro di Roma "Gusto Osteria". La cena sarà accompagnata da una degustazione guidata della sommelier professionista Rossana Novielli, Sales Rep della cantina Collavini. Info e prenotazioni: Gusto Osteria - Via della Frezza, 16 - Via del Corea, 2 - Telefono: +39 06.32111482 www.gusto.it - osteria@gusto.it