"Guido Rossa. Un operaio contro le BR", il nuovo graphic novel di Round Robin editrice scritto e disegnato da Nazareno Giusti, sarà presentato martedì 7 marzo in Libreria del Viaggiatore - via del Pellegrino 165, Roma - alle ore 18:30. L'autore ripercorrerà la tragica storia dell'operaio dell'Italsider di Genova, assassinato dalle BR, assieme ad Ennio Di Francesco, presidente dell'Associazione Emilio Alessandrini, Giorgia d'Errico dell'associazione Lavoro & Welfare, il giornalista di LA7 Giancarlo Feliziani. Appuntamento anche per la mattina, a cura dell'associazione Lavoro & Welfare: alle ore 11.30, presso la Sala Berlinguer (Palazzo dei Gruppi via Uffici del Vicario 21) Camera dei Deputati. Assieme all'autore: Cesare Damiano, Presidente Comm. Lavoro alla Camera e autore della prefazione del libro; Susanna Camusso, Segretario generale CGIL; Giuliano Poletti, Ministro del lavoro. Il fumetto racconta della "meglio gioventù" di questo paese che, in quegli anni, si trovò a dover scegliere tra giustizia sociale, diritti e lavoro in un clima fatto di sogni e violenza. Attraverso il fumetto e un ricco apparato di approfondimenti, l'autore getta una nuova luce su quel drammatico evento che sembra oggi lontanissimo ma che appartiene al nostro passato più recente e che fu uno spartiacque nella storia del terrorismo rosso. Dopo l'uccisione dell'operaio e sindacalista, infatti, nulla sarà più come prima. "Il giorno dei funerali di Guido Rossa non lo dimenticherò mai. La pioggia cadeva incessantemente creando una sorta di melodia triste che accompagnava oltre 250mila persone. L'immagine di tutti quegli ombrelli e delle urla di protesta degli operai, rendeva lo scenario ricco di tensione. Un fiume di persone sembrava avvolgere quel rumoroso silenzio che ciascuno si portava dentro. (...)". Dalla prefazione di Cesare Damiano, presidente Commissione Lavora della Camera dei Deputati. Nazareno Giusti (1989) ha pubblicato Con Hazard edizioni Non muori neanche se mi ammazzano. Vita di Giovannini Guareschi (2012). Nel 2015 ha ricevuto a Milano il Premio Paladino delle memorie per il suo libro Giovanni Palatucci, una vita da (ri)scoprire (Tra le righe libri). Scrive per le pagine culturali di Avvenire e ha pubblicato alcuni graphic novel de "La Lettura", l'inserto domenicale del Corriere della Sera.