Guido Giacomini Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 5 aprile una serata all’insegna dello swing al Charity Café con il trio capitanato da Guido Giacomini che salirà sul palcoscenico del jazz club di via Panisperna. Completano la band Piercarlo Salvia al Sax & Clarinetto e Light Palone al contrabbasso. Il trio porterà in scena, dunque, un repertorio di brani swing anni 20/30 interpretati dalla inequivocabile voce di Guido Giacomini, noto contrabbassista assai presente nel circuito capitolino che in questo caso sarà sul palcoscenico in qualità di chitarrista e vocalist. Una serata all’insegna della buona musica in cui il divertimento è senza dubbio assicurato!



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-Up

Guido Giacomini, Voce & Chitarra

Piercarlo Salvia, Sax & Clarinetto

Light Palone, Contrabbasso