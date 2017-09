Guido Foddis e i Pedali di Ferrara: "La Repubblica delle Biciclette"

Guido Foddis arriva lento, in bicicletta insieme alla band dei Pedali di Ferrara. La carriera di questo artista poliedrico passa anche da Roma, dove abita per diversi anni suonando nelle orchestre della Rai.

Si sposta poi a Milano e a Bologna, per partecipare a diversi tour con le band dei Gang e dei Modena City Ramblers. Nel 2006 pubblica con la Mescal il primo disco solista “Italia Gangbang”. Nella copertina c’è un logo a forma di ciclista con la chitarra sulla schiena, da cui non si separerà più. Il ciclismo, inteso come passione sportiva: le cronache di Guido Foddis su Radio Popolare Network e Radio Bruno durante dieci edizioni del Giro d’Italia.

La bicicletta intesa come fedele alleata contro i petroldollari e la crisi economica. Come forma di resistenza. Politica e musicale. Nel 2010 nasce il progetto della Repubblica delle Biciclette, un concept album suonato dalla prima rockband a pedali mai vista.

Al disco ed ai concerti a pedali partecipano Davide Cassani, Peter Sagan, Marco Pastonesi, Marzio Bruseghin, Alessandra de Stefano, tanti ciclo-amici uniti da una visione: ogni volta sul palco della Repubblica delle Biciclette prende forma uno Stato a misura di ciclista. Dove i TIR non entreranno mai.