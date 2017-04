Guida galattica per gli autostoppisti al Teatro India

Lunedì 10 aprile (ore 21) al Teatro India lacasadargilla porta in scena GUIDA GALATTICA PER GLI AUTOSTOPPISTI di Douglas Adams, un’occasione per rivivere l’odissea spaziale di un gruppo d’irriverenti e stravaganti viaggiatori in giro per la galassia alle prese con istruzioni, vicende e incontri surreali.

Saranno 13 storie messe in scena come in un cabaret radiofonico stile “Motown”, animato da una moltitudine di eccentrici personaggi retrò venuti dallo spazio. In una strampalata ambientazione da balera galattica, individui equivoci in occhiali scuri, cowgirls di passaggio, hostess eccessivamente sexy, si alternano ai microfoni al suono rhythm&blues di batteria e tastiere per presentare il loro incredibile numero.

Testo cult per un’intera generazione, esilarante, linguisticamente esplosivo e politicamente scorretto, la Guida ci farà ripercorrere lo stravagante itinerario spaziale di un gruppo di viaggiatori alla scoperta delle meraviglie dell’universo.

Lo spettacolo è una delle attività del progetto Confini de lacasadargilla che, tracciando un filo rosso tra Teatro India e Teatro Argentina, dal 28 marzo al 10 aprile ripensa con spettacoli, mise en espace, istallazioni visive e sonore, stazioni radiofoniche on-air e balere galattiche, i Confini della città. Dal LEAR DI EDWARD BOND, per raccontare la violenza e l’orrore di ogni guerra e di tutti quei recinti in cui è imprigionata la nostra Storia, ad altre storie: quelle disabitate dall’uomo di IF/INVASIONI (dal) FUTURO*003; la stazione radio orbitale ASTRONAVE51; il misterioso viaggio ‘genealogico’ attraverso eredità e abbandoni di WHEN THE RAIN STOPS FALLING. Per ritrovare negli spazi esterni del Teatro India con WALLONWALL fotografie di frontiere fuori formato di Kai Wiedenhöfer.