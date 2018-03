Gufi e civette: i signori della notte a Tor Marancia

Gufi e civette: i signori della notte. Un’affascinante passeggiata notturna alla scoperta della vita dei rapaci notturni che popolano la tenuta di Tor Marancia. Saranno utilizzati i richiami per provare ad attirare la loro attenzione e attendere le loro risposte.

Se sarete fortunati riuscirete anche a farli avvicinare per osservarli. Ore 18.30 via dei Numisi ang. Via Sartorio. Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu