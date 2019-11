Guerriere, lo spettacolo di Giorgia Mazzucato al Teatro Trastevere

Avviso ai Soci

COMUNICATO STAMPA

L' Associazione Culturale Teatro Trastevere

è lieta di presentare

dal 13 al 15 dicembre 2019



Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma



Guerriere

di e con Giorgia Mazzucato

Miglior Artista Internazionale San Diego Fringe Festival (California)



Testi e regia: G.Mazzucato

Supervisione storica: Aldo Cazzullo

Musiche: Mario Di Marco

Luci: Andrea Vannini

Costumi: Irene Tortora

Una produzione Shakespeare’s Box



Spettacolo di interesse storico civile.

I personaggi sono stati scritti sulla base di documenti e testi originali di donne dell’epoca. Lo spettacolo è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio per la programmazione ufficiale delle commemorazioni

del centenario della prima guerra mondiale.



Guerriere è un affresco storico narrato tramite la vita di tre diverse donne che combattono, ognuna a modo proprio, la Grande Guerra del ’15-’18. Angela, una ragazza che si traveste da uomo per andare a combattere; Eva, un’albergatrice benestante che ha come miti la Regina “crocerossina” Elena di Savoia e la rivoluzionaria Coco Chanel; Franca, una donna socialista, compagna di partito di Mussolini, dalla forte identità veneta, che, per rivedere sporadicamente il marito al fronte, diventa una portatrice carnica e, per mantenere i figli a casa, trova due lavori, uno dei quali come operaia in una fabbrica di armi. Un ricamo di racconti, un affresco di storie che, intrecciandosi, dipingono poco a poco un panorama sconosciuto. Nella sua semplicità, il testo ha ambiziose finalità artistiche e formative: narrata dalla parte delle donne, questa, tra le tante pagine del passato, può forse regalare un nuovo punto di vista, un diverso approccio alla memoria storica, a favore delle generazioni che la vedono a cento anni di distanza.

“Guerriere” è inoltre arrivato in Finale come Miglior Spettacolo e Miglior spettacolo per voto del pubblico al Roma Fringe Festival 2015 , Festival internazionale di Teatro svoltosi nel meraviglioso parco Castel Sant’Angelo.



Per una pagina di storia conosciuta, ce ne sono dieci di sconosciute: il mio obiettivo è quello di raccontarne almeno una, tra queste dieci dimenticate. “Guerriere”, per me, è questo.” dice Giorgia. Per quello che abbiamo letto e studiato, le donne dell’epoca della Grande Guerra, con ogni probabilità, le immaginiamo delle povere anime rimaste sole, costrette a prendersi cura di casa e figli, mentre, fuori dalla finestra, ruggisce la guerra. I drammatici anni del ’15-’18, però, non sono stati questo: quella della donna, è tutta un’altra storia. Pagine celate scardinano lo stereotipo, portando alla luce una diversa figura femminile che, fra coraggio e rivoluzione, non si limita ad aspettare il marito dal fronte ma prende sulle spalle il peso della guerra, del presente e del futuro. Lo spettacolo mostra e intreccia la Vita di tre donne diverse, che, scoppiato il conflitto mondiale, reagiscono da eroine. “Guerriere” vanta un inizio leggero, divertente, e si addentra con grazia nei drammi dei personaggi e delle diverse situazioni che vivono nel comune contesto di guerra nelle terre venete.

Con Guerriere appuntamento al Teatro Trastevere dal 13 al 15 dicembre 2019, venerdì e sabato ore 21, domenica ore 17:30.



ven-sab ore 21, domenica ore 17:30

prevista tessera associativa

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/# https://twitter.com/teatrotrast