Guerra di coriandoli all'Ex Dogana - Pioggia sì, ma di coriandoli. Guerra sì, ma coi coriandoli. Lasciate ogni speranza (di non venire sommersi) o voi che entrate. Il 24 febbraio Ex Dogana porta il tipico addobbo di Carnevale all'estremo. Non vi preoccupate: a pulire ci pensa l'organizzazione.

In consolle: il francese Terence Fixmer, figura chiave dagli anni '90 nell'evoluzione della cassa drittissima, in bilico tra 4/4 ed acid insieme a compare Luciano Lamanna, una leggenda nostrana. Non bastasse, hip hop non stop in Cocktail Bar.

Che la Guerra abbia inizio. Ingresso gratuito fino alle 23.30 iscrivendosi col proprio nome sulla bacheca dell'evento. Dopo: 10€