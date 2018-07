FDB Festival è a Fabrica di Roma dal 23 al 26 agosto 2018 e si prepara ad un'edizione imponente, con la line up più ambiziosa di sempre, collocando il Festival al centro esatto dei riflettori dell'estate viterbese 2018.

FDB Festival

Per la XX Edizione di una manifestazione che è ormai sinonimo di eccellenza, divertimento, grande musica, spettacolo, lo staff ha organizzato uno show di quattro serate indimenticabili, che porta FDB Festival a brillare nel Lazio con un'offerta musicale varia ed ambiziosa.

Guè Pequeno in concerto a Fabrica di Roma

Il 24 agosto sul palco del FDB festival arriva Guè Pequeno. Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista made in Italy ad aver firma-to con l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, Guè Pequeno quest’anno ha pubblicato il quarto album solista intitolato ‘Gentleman’. Beat aggressivi, testi inci-sivi, ritmi caraibici e featuring azzeccatissimi, che lo hanno reso uno dei dischi rap dell’anno con quattro settimane in vetta alla classifica e una serie di record infranti su Spotify: nel 2017 recordman italiano con il maggior numero di streaming per un arti-sta in una settimana / maggior numero di streaming per un artista in un giorno / mag-gior numero di streaming per un album in una settimana. Guè Pequeno è, secondo la classifica Spotify Italia 2017 appena pubblicata, il 1° artista italiano più ascoltato così come il 1° artista maschile più ascoltato. Podio anche per l’album che è risultato esse-re in assoluto il 3° più ascoltato.

Il 2017 ha riscosso molteplici riconoscimenti: oltre al doppio platino dell’album, triplo platino per “LAMBORGHINI”, doppio platino per "MILIONARIO", platino per "RELAXXX", "SCARAFAGGIO", “GUERSACE” e TRINITA'”, oro per PUNTO SU DI TE”, "T'APPOSTO", "ORO GIALLO", “NON CI SEI TU” e "MIMMO FLOW".

Guè Pequeno si esibirà al Parco delle Vallette alle ore 22, apertura cancelli alle 19.