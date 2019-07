Guarda che Luna! a Frascati

“Guarda che Luna!” Tra eclissi e Apollo 11 esordisce lo Stargate Planetarium a Frascati la sera del 16 luglio.

In occasione del 50° anniversario del primo allunaggio e dell'eclissi di Luna del 16 luglio 2019, Stargate Planetarium, primo planetario itinerante con tecnologia 4K in Italia, presenta il suo evento di lancio alle Scuderie Aldobrandini di Frascati.



L'evento, realizzato grazie al sostegno dell’assessore Emanuela Bruni e del Comune di Frascati, inizierà alle 19.00 e terminerà alle 23.30 circa e prevederà quattro spettacoli al planetario dal titolo “50 anni sulla Luna: un viaggio incredibile” (alle 19.00, 20.00, 21.00 e 22.00) e l’osservazione dell’eclissi di Luna ai telescopi a partire dalle 20.00 nello spazio esterno.



COSTI:

Intero: 9€

Ridotto (bambini da 4 a 12 anni, over 65, docenti, giornalisti, disabilità): 7€

Residente del Comune di Frascati: 7€

- FAMILY PACK (2 adulti e 1 bambino): 24€

- FAMILY PACK (2 adulti e 2 bambini): 30€

- FAMILY PACK (2 adulti e 3 bambini): 35€



Stargate Planetarium è il primo planetario itinerante in Italia dotato della straordinaria tecnologia laser 4K (Ultra HD), di proprietà di UNITRONITALIA INSTRUMENTS Srl, che garantisce una definizione ed un'esperienza mai viste prima. La cupola più grande, da 7,5 metri di diametro, è la prima itinerante di queste dimensioni in Italia. Gli spettacoli al planetario saranno accompagnati da una suggestiva narrazione dal vivo da parte di Giulia Botticelli e Mario Silvestri, esperti divulgatori scientifici. Contemporaneamente negli spazi esterni si potrà osservare l’eclissi di Luna ai telescopi.



tel. 3924079748

info@stargateplanetarium.it

www.stargateplanetarium.it